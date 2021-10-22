Судьба еще 10 сотрудников остается неизвестной

В результате пожара на пороховом заводе в Рязанской области погибли несколько человек. Информация разнится. По разным данным, жертвами трагедии стали от трех семи человек. Судьба еще 10 человек пока неизвестна.

Сообщается, что пожару предшествовал взрыв. Сейчас спасатели устанавливают площадь, которую уже успел занять огонь. Угрозы для населения нет.

Огонь вспыхнул в одном из цехов предприятия "Эластик" в поселке Лесное. Там производился и хранился порох.

Позже стало известно, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса, сообщает РИА "Новости". Точное количество погибших и пострадавших пока не уточняется.