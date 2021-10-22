Взрыв полностью разрушил цех по производству пороха под Рязанью

Взрыв полностью разрушил цех по производству пороха под Рязанью
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Происшествие унесло жизни нескольких рабочих

Здание цеха по производству пороха в Рязанской области оказалось разрушено. Об этом сообщают СМИ.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 22 октября, утром. На пороховом заводе в поселке Лесное произошел взрыв – что именно стало причиной пока уточняется. После цех, где случилось происшествие, загорелся.

Жертвами трагедии стали, по меньшей мере, стали семь человек. По неподтвержденной информации, в результате взрыва погибли 16 работников, сообщает 112. Они не смогли спастить из-за резкого запаха дыма. 

Предварительными причинами трагедии считают нарушения технологического процесса из-за неисправности оборудования или рабочего процесса сотрудниками.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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