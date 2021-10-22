Курс рубля
- Что будет с курсом рубля: прогноз эксперта до конца 2021 года
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Здание цеха по производству пороха в Рязанской области оказалось разрушено. Об этом сообщают СМИ.
Напомним, трагедия произошла сегодня, 22 октября, утром. На пороховом заводе в поселке Лесное произошел взрыв – что именно стало причиной пока уточняется. После цех, где случилось происшествие, загорелся.
Жертвами трагедии стали, по меньшей мере, стали семь человек. По неподтвержденной информации, в результате взрыва погибли 16 работников, сообщает 112. Они не смогли спастить из-за резкого запаха дыма.
Предварительными причинами трагедии считают нарушения технологического процесса из-за неисправности оборудования или рабочего процесса сотрудниками.
Варшава объявила, что континенту для поставок российского газа хватает уже имеющихся трубопроводов
Министр обороны Германии призвала защитить членов альянса