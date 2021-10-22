Власти опровергли сообщение об обрыве троса и падении лифта в Москве

В лифте находились 11 человек

В пятницу, 22 октября, ряде СМИ появилась информация о падении лифта в одном из жилых домов на западе Москвы. Сообщалось, что причиной ЧП мог стать обрыв троса в шахте. Однако столичные власти опровергли данную информацию. Подробности инцидента сообщил в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Появившаяся в СМИ информация об обрыве троса и последующем падении лифта в доме по адресу: ул. Покрышкина, 3, корп. 2 на западе столицы не соответствует действительности", – говорится в официальном сообщении.

Власти уточнили, что в одном из лифтов подъезда №2 дома, находящегося в управлении ТСН "Покрышкина 3", при движении кабины вниз находились 11 человек. Сработала система безопасности. Это привело к остановке кабины между этажами.

В ведомстве подчеркнули, что обрыва троса лифта не зафиксировано. Он находится в исправном состоянии. Пресс-служба подтвердила, что сообщение о ЧП в районную диспетчерскую, действительно поступило, однако речь шла именно об остановке лифта:

"Заявка поступила в 08:05 22 октября, в 08:13 приступили к освобождению находящихся в кабине. Все пассажиры были оперативно освобождены, пострадавших нет".