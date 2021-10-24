Курс рубля
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В городском округе Руза разбился высокоплан Аэропракт A-22. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.
Телеграм-канал 112 уточняет, что сразу после падения легкомоторный самолет загорелся. В Сети появились первые кадры с места катастрофы. Причины случившегося пока неизвестны.
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он