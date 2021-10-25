Два верхних этажа разрушены

В Набережных Челнах произошло ЧП. Вечером 25 октября там прогремел взрыв в жилом пятиэтажном доме.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, часть конструкций обрушилась – повреждены квартиры двух верхних этажей. Осколки и камни отлетели на ближайшую дорогу.

МЧС выехало на место ЧП. Как минимум четыре человека пострадали. Mash пишет, что люди спешно покидают дом. От взрывной волны в соседних зданиях окна сами открылись.

По предварительной причине, взорвался газ, уточняет телеграм-канал НТВ. Вероятно, были нарушены правила эксплуатации газового оборудования.

Из-под завалов уже достали одного пострадавшего. Его увезли на "скорой". По данным МЧС, взрыв газовоздушной смеси случился на четвертом этаже, передает телеграм-канал РИА "Новости".

Позже появилась информация, что под завалами может находиться до трех человек. Два из них подают голоса. Пятерых жильцов госпитализировали. Еще судьба двоих неизвестна.

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