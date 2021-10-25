Курс рубля
- Что будет с курсом рубля: прогноз эксперта до конца 2021 года
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
В Набережных Челнах произошло ЧП. Вечером 25 октября там прогремел взрыв в жилом пятиэтажном доме.
Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, часть конструкций обрушилась – повреждены квартиры двух верхних этажей. Осколки и камни отлетели на ближайшую дорогу.
МЧС выехало на место ЧП. Как минимум четыре человека пострадали. Mash пишет, что люди спешно покидают дом. От взрывной волны в соседних зданиях окна сами открылись.
По предварительной причине, взорвался газ, уточняет телеграм-канал НТВ. Вероятно, были нарушены правила эксплуатации газового оборудования.
Из-под завалов уже достали одного пострадавшего. Его увезли на "скорой". По данным МЧС, взрыв газовоздушной смеси случился на четвертом этаже, передает телеграм-канал РИА "Новости".
Позже появилась информация, что под завалами может находиться до трех человек. Два из них подают голоса. Пятерых жильцов госпитализировали. Еще судьба двоих неизвестна.
Новость дополняется.
Власти республики рассчитывают, что независимые аудиторы встанут на сторону Кишинева
Впервые после окончания холодной войны Североатлантический альянс раскрыл информацию, как он намерен реагировать на возможные атаки со стороны России