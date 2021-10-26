Сибирский хоккеист скончался в раздевалке после матча

Сибирский хоккеист скончался в раздевалке после матча
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дело взяли на контроль в местном СКР

44-летний защитник хоккейного клуба "Легион" Константин Гнездилов скончался после матча в Новосибирске. Инцидент произошел 24 октября, в минувшее воскресенье. 

Согласно приведенным данным, сразу после матча Гнездилов почувствовал резкое недомогание. Прибывшая на местный стадион СКА бригада медиков успела лишь объявить о смерти спортсмена-любителя.

Информация поступила от Сибирской континентальной лиги, представители которой выразили на своей официальной странице социальной сети "ВКонтакте" соболезнования семье Константина.

"Мы скорбим вместе с вами", – заявили в СХЛ.

В Следственном управлении регионального СК сообщили позднее, что в настоящее время работают над установлением обстоятельств инцидента. По итогам правоохранительные органы примут процессуальное решение.

Известно, что Гнездилов выступал на позиции защитника в "Легионе". По информации местных медиаресурсов, Константину стало плохо в раздевалке после проведенного матча. Спортсмен потерял сознание, медикам не удалось вернуть его к жизни. О причинах смерти 44-летнего спортсмена не сообщается.

В воскресном матче среди любительских команд "Легион" выступил против "Сибкарты", над которым смог одержать победу. Итоговый счет составил 4:3.

В октябре сообщалось о трагичной смерти российского конькобежца Руслана Захарова – спортсмена, идущего по проезжей части, сбил грузовик. Захаров получил серьезнейшую травму головы. 23-летний Руслан скончался в реанимационном отделении. Молодой человек так и не пришел в сознание.

Источник: ВКонтакте
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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