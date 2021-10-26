Яхтсменка пропала после падения из лодки в Подмосковье

Спасатели продолжают поисковые работы

На Клязьминском водохранилище в Московской области произошел несчастный случай. Во время тренировки в парусной школе "Сила ветра" в воду упала яхтсменка. Найти девушку не удается уже несколько суток.

Как сообщили в "Силе ветра", трагедия случилась в субботу, 23 октября.

"На лодке был опытный экипаж гонщиков, наших друзей. Все мы первый раз столкнулись с подобным событием",

– говорится в сообщении, размещенном накануне на странице школы в "Фейсбуке".

По данным издания The Village, парусная команда отрабатывала маневры, когда налетел порыв ветра. Девушка выпала за борт, но держалась на воде и плыла за лодкой. Экипажу потребовалось немного времени – "несколько десятков секунд", чтобы развернуться.

"После поворота ребята потеряли ее из поля зрения и больше не видели",

– рассказали в "Силе ветра". Там уточнили, что спасатели ведут поиски, но пока безрезультатно. Имя спортсменки не разглашается.