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Сегодня, 26 октября, в подмосковном Видном прогремел взрыв в доме. В квартире на первом этаже выбито окно, но, к счастью, пострадавших нет.
Власти региона в разговоре с журналистами предположили, что взрыв газа произошел из-за неправильной эксплуатации оборудования. Вице-губернатор Евгений Хромушин и вовсе отметил, что по фото видно, что, скорее всего, газовую плиту подключили с помощью шланга от стиралки.
При этом самой пятиэтажке ничего не угрожает, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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