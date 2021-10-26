Названа вероятная причина взрыва газа в Видном

Из-за ЧП в квартире выбило окно

Сегодня, 26 октября, в подмосковном Видном прогремел взрыв в доме. В квартире на первом этаже выбито окно, но, к счастью, пострадавших нет. 

Власти региона в разговоре с журналистами предположили, что взрыв газа произошел из-за неправильной эксплуатации оборудования. Вице-губернатор Евгений Хромушин и вовсе отметил, что по фото видно, что, скорее всего, газовую плиту подключили с помощью шланга от стиралки. 

При этом самой пятиэтажке ничего не угрожает, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Премьер-министр Британии заявил о желании почаще звонить Путину – источник

Некоторые эксперты считают, что в отношениях государств наступило потепление

Россия намерена положить конец своей энергетической зависимости - Bloomberg

"Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей