В Подмосковье умер отравившийся алкоголем двухлетний ребенок

Семья состояла на учете в ПДН

В подмосковном Ногинске произошла трагедия. Молодой отец вернулся домой с работы и нашел в отключке супругу и двухлетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Прибывшая "скорая" выяснила, что родительница и малышка чем-то отравились. Девочка не выжила, а мать находится в больнице. 

Следователи возбудили уголовное дело и выясняют причины происшествия. Медикам предстоит узнать, от чего именно скончалась кроха. Как уточнят интернет-портал "Подмосковье сегодня", вероятно, причиной смерти стало отравление алкоголем. 

Источник: СК РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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