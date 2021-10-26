Семья состояла на учете в ПДН

В подмосковном Ногинске произошла трагедия. Молодой отец вернулся домой с работы и нашел в отключке супругу и двухлетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Прибывшая "скорая" выяснила, что родительница и малышка чем-то отравились. Девочка не выжила, а мать находится в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело и выясняют причины происшествия. Медикам предстоит узнать, от чего именно скончалась кроха. Как уточнят интернет-портал "Подмосковье сегодня", вероятно, причиной смерти стало отравление алкоголем.