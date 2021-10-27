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В пятиэтажном жилом доме подмосковного Красногорска произошел взрыв газа. Об инциденте стало известно сегодня, 27 октября.
Как отметили представители экстренных служб, во время проведения ремонтных работ в доме произошел хлопок. Погибшие и пострадавшие отсутствуют.
По информации РИА "Новости", в результате хлопка повредилась перегородка между кухней и комнатой.
Прокуратура уже начала проверку инцидента. На место происшествия уже направился представитель надзорного ведомства по городу Игорь Арсеньев.
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