В подмосковной пятиэтажке произошел взрыв газа

На место происшествия выехал городской прокурор

В пятиэтажном жилом доме подмосковного Красногорска произошел взрыв газа. Об инциденте стало известно сегодня, 27 октября.

Как отметили представители экстренных служб, во время проведения ремонтных работ в доме произошел хлопок. Погибшие и пострадавшие отсутствуют.

По информации РИА "Новости", в результате хлопка повредилась перегородка между кухней и комнатой. 

Прокуратура уже начала проверку инцидента. На место происшествия уже направился представитель надзорного ведомства по городу Игорь Арсеньев.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Шаман
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<цензура> уж эти хлопки газа, они такие разные в тротиловом эквиваленте, то пазик вывернет, то подъезд обвалит, то перегородочку повредит. Кстати как там расследование по Воронежской маршрутке, "виновный примус" уже арестован?
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