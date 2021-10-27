На место происшествия выехал городской прокурор

В пятиэтажном жилом доме подмосковного Красногорска произошел взрыв газа. Об инциденте стало известно сегодня, 27 октября.

Как отметили представители экстренных служб, во время проведения ремонтных работ в доме произошел хлопок. Погибшие и пострадавшие отсутствуют.

По информации РИА "Новости", в результате хлопка повредилась перегородка между кухней и комнатой.

Прокуратура уже начала проверку инцидента. На место происшествия уже направился представитель надзорного ведомства по городу Игорь Арсеньев.



