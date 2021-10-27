Разбирательства по скандальному делу продолжаются

Страшное убийство известного рэпера Энди Картрайта наделало много шума прошлым летом. Сегодня, 27 октября, выяснилось, что главную подозреваемую по делу, супругу покойного Марину Кохал отправили под домашний арест.



До этого женщина находилась в СИЗО. Срок домашнего ареста установлен до 30 января 2022 года.

Как отмечает телеканал "360", теперь женщина должна безвылазно сидеть в квартире, также ей запретили пользоваться средствами связи.

Напомним, о смерти тридцатилетнего музыканта стало известно 30 июля прошлого года. Расчлененное тело артиста несколько дней пролежало в квартире в центре Санкт-Петербурга.