Прокуратура займется проверкой смерти годовалой девочки в Подмосковье

Малышку убило упавшее на коляску дерево

Прокуратура Подмосковья займется проверкой смерти годовалой девочки в Талдоме. 

Трагедия произошла 22 октября. Сильный ветер повалил дерево, которое в итоге упало на коляску, где находился ребенок. Позже девочка скончалась в больнице, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего. По результатам поверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Источник: Прокуратура Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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