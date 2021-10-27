Малышку убило упавшее на коляску дерево

Прокуратура Подмосковья займется проверкой смерти годовалой девочки в Талдоме.

Трагедия произошла 22 октября. Сильный ветер повалил дерево, которое в итоге упало на коляску, где находился ребенок. Позже девочка скончалась в больнице, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего. По результатам поверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.