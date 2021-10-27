В результате инцидента никто не пострадал

В подмосковном Видном в жилой пятиэтажке прогремел взрыв, в результате которого была повреждена межкомнатная перегородка и выбито окно.

В квартире находились люди, пятеро из них – дети, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Благо, никто не пострадал.

Спустя 10 минут на место прибыла бригада Мособлгаза, которая установила, что внутренний газопровод не поврежден, утечек нет. Причиной взрыва, по предварительным данным, стал самогонный аппарат.

Госжилинспекция Московской области начала проверку управляющий компании и специализированной организации, которые обслуживают дом в Видном на Советской улице.