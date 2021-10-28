Убийца банкира Яхонтова найден мертвым в СИЗО

Ожидалось, что 28 октября его этапируют из Белоруссии в Москву

Андрей Скрипкин, задержанный по подозрению в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его родных, обнаружен мертвым в камере белорусского СИЗО. Предварительная причина – асфиксия.

Скрипкина задержали на территории Белоруссии 27 октября. В четверг, 28 октября, его должны были доставить в Москву, однако мужчина покончил с собой, передает телеграм-канал 112. 

Бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов был осужден за растрату на 6 лет колонии. Он уже вышел на свободу, однако долг в размере 19 млрд рублей не погасил. Тела экс-банкира и членов его семьи с признаками насильственной смерти были найдены в квартире на Мосфильмовской улице в Москве 26 октября. Подозрение следователей пало на Скрипкина – бывшего партнера Яхонтова. При задержании он признал свою вину.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

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Сам себя задушил? В камере? Ему там что, крюк, веревку и стул оставили?
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