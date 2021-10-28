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В Санкт-Петербурге столкнулись два трамвая. Этот момент попал на видео.
Один из составов на большой скорости въехал в другой, который в этот момент стоял на месте. В результате ДТП пострадали 16 человек, передает "Пятый канал". Шестеро с травами головы были госпитализированы.
Причины аварии еще предстоит выяснить. По одной из версий, водителю стало плохо. До этого он жаловался на проблемы с сердцем.
В стране вынесли урок после предательства Литвы
Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева