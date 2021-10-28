16 человек пострадали: опубликовано видео жесткого столкновения трамваев в Санкт-Петербурге

Причины аварии устанавливаются

В Санкт-Петербурге столкнулись два трамвая. Этот момент попал на видео. 

Один из составов на большой скорости въехал в другой, который в этот момент стоял на месте. В результате ДТП пострадали 16 человек, передает "Пятый канал". Шестеро с травами головы были госпитализированы. 

Причины аварии еще предстоит выяснить. По одной из версий, водителю стало плохо. До этого он жаловался на проблемы с сердцем. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Новый энергоконтракт между Киевом и Москвой взбесил украинцев

В стране вынесли урок после предательства Литвы

Украинский посол набросился на Германию из-за напоминания о запрете на боевые дроны в Донбассе

Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1940 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей