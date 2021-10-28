Причины аварии устанавливаются

В Санкт-Петербурге столкнулись два трамвая. Этот момент попал на видео.

Один из составов на большой скорости въехал в другой, который в этот момент стоял на месте. В результате ДТП пострадали 16 человек, передает "Пятый канал". Шестеро с травами головы были госпитализированы.

Причины аварии еще предстоит выяснить. По одной из версий, водителю стало плохо. До этого он жаловался на проблемы с сердцем.