В результате ЧП пострадал один человек

Польские СМИ сообщили о взрыве на границе с Белоруссией. ЧП произошло на програнпереходе "Кузница".

Взрыв прогремел в здании техосмотра. После этого машина, находившаяся внутри, загорелась. В результате происшествия пострадал один человек. Другие детали случившегося не уточняются. Пограничники, отказываясь раскрывать подробности, ссылаются на введеный на границе режим ЧП.

#KRAJ: Wybuch w studzience kanalizacyjnej w budynku kontroli pojazdów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Samochód znajdujący się w środku zapalił się. Jedna osoba została ranna. — Remiza.pl 🇵🇱 (@remizapl) October 28, 2021

Ранее Литва запустила строительство глухого заграждения на границе с Белоруссией, который якобы должен спасти страну от наплыва нелегальных мигрантов.