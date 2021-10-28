На белорусско-польской границе прогремел взрыв

В результате ЧП пострадал один человек

Польские СМИ сообщили о взрыве на границе с Белоруссией. ЧП произошло на програнпереходе "Кузница". 

Взрыв прогремел в здании техосмотра. После этого машина, находившаяся внутри, загорелась. В результате происшествия пострадал один человек. Другие детали случившегося не уточняются. Пограничники, отказываясь раскрывать подробности, ссылаются на введеный на границе режим ЧП. 

 

Ранее Литва запустила строительство глухого заграждения на границе с Белоруссией, который якобы должен спасти страну от наплыва нелегальных мигрантов. 

Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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