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Польские СМИ сообщили о взрыве на границе с Белоруссией. ЧП произошло на програнпереходе "Кузница".
Взрыв прогремел в здании техосмотра. После этого машина, находившаяся внутри, загорелась. В результате происшествия пострадал один человек. Другие детали случившегося не уточняются. Пограничники, отказываясь раскрывать подробности, ссылаются на введеный на границе режим ЧП.
#KRAJ: Wybuch w studzience kanalizacyjnej w budynku kontroli pojazdów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Samochód znajdujący się w środku zapalił się. Jedna osoba została ranna.— Remiza.pl 🇵🇱 (@remizapl) October 28, 2021
Ранее Литва запустила строительство глухого заграждения на границе с Белоруссией, который якобы должен спасти страну от наплыва нелегальных мигрантов.
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