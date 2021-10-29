Подозреваемого поймали по горячим следам

В Дубне произошла трагедия. 25-летний молодой человек застрелил, как полагают следователи, 36-летнего местного жителя. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", жертва скончалась от ранения. Подозреваемый сбежал от правоохранителей в лес, где его и нашли с оружием.

В ближайшее время решится вопрос об аресте подозреваемого.