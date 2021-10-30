В Москве погиб молодой российский хоккеист

Спортсмена не стало на 25-м году жизни

В Москве, в районе Хорошевского шоссе, скончался от травм Иван Биткин. Смерть наступила после падения с 25 этажа дома.

Как сообщает РЕН ТВ, прибывшая "скорая" уже ничего не могла сделать. Подробности трагедии выясняют правоохранители. 

Биткин – воспитанник "Салавата Юлаева". Спортсмен играл на разные команды, в том числе за "Звезду".

Источник: РЕН ТВ
Полина ИВАНОВА
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