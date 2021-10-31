Одна из туристок рассказала об антисанитарии

Массовое отравление произошло в одном из отелей Хургады, сообщают СМИ 31 октября. По последним данным, пострадали 40 человек, большая часть из них – дети. ЧП случилось в пятизвездочном отеле AMC Royal.



Как пишет ИА Регнум, отдыхающим в отеле россиянам стало плохо после обеда. У них появились симптомы отравления, туристов госпитализировали. Четверых отравившихся уже выписали, остальные остаются в больницах, их жизни ничего не угрожает.

Между тем одна из россиянок, которая остановилась в этом отеле, сообщила журналистам, что ее смутили некоторые моменты. Так, женщина указала на признаки антисанитарии – по ее словам, она часто замечала, что тарелки были грязными. Подобный сервис насторожил туристку и она сменила отель в минувшую пятницу. Об этом сообщает РЕН ТВ. Однако и у нее обнаружились признаки отравления.

"…ночью у сестры и у меня начались такие же признаки отравления. Где-то в час ночи стало очень плохо", – рассказала она.

РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ Виктора Воропаева сообщает, что санитарные власти закрыли отель в Хургаде на двое суток. Постояльцев отправляют в другие гостиницы.

Есть ли среди пострадавших граждане других стран, пока не известно.

Тем временем стало известно, что отель и не думают закрывать. РЕН ТВ чуть позже со ссылкой на очевидцев опубликовал видео, где видно, что работа продолжается и постояльцев никуда не расселили.