В пятизвездочном отеле на египетском курорте отравились 40 россиян: подробности

В пятизвездочном отеле на египетском курорте отравились 40 россиян: подробности
Фото: Gerald Matzka/ZB/www.globallookpress.com
Одна из туристок рассказала об антисанитарии

Массовое отравление произошло в одном из отелей Хургады, сообщают СМИ 31 октября. По последним данным, пострадали 40 человек, большая часть из них – дети. ЧП случилось в пятизвездочном отеле AMC Royal.

Как пишет ИА Регнум, отдыхающим в отеле россиянам стало плохо после обеда. У них появились симптомы отравления, туристов госпитализировали. Четверых отравившихся уже выписали, остальные остаются в больницах, их жизни ничего не угрожает.

Между тем одна из россиянок, которая остановилась в этом отеле, сообщила журналистам, что ее смутили некоторые моменты. Так, женщина указала на признаки антисанитарии – по ее словам, она часто замечала, что тарелки были грязными. Подобный сервис насторожил туристку и она сменила отель в минувшую пятницу. Об этом сообщает РЕН ТВ. Однако и у нее обнаружились признаки отравления.

"…ночью у сестры и у меня начались такие же признаки отравления. Где-то в час ночи стало очень плохо", – рассказала она.

РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ Виктора Воропаева сообщает, что санитарные власти закрыли отель в Хургаде на двое суток. Постояльцев отправляют в другие гостиницы.

Есть ли среди пострадавших граждане других стран, пока не известно.

Тем временем стало известно, что отель и не думают закрывать. РЕН ТВ чуть позже со ссылкой на очевидцев опубликовал видео, где видно, что работа продолжается и постояльцев никуда не расселили.

Источник: ИА Регнум ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость326665
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Гость325918
Египет имеет отличный сервис. Но не для россиян, им можно впарить за дорого и плохой сервис, они беззащитны и никому не нужны
Ты сам на сайте турфирмы или туроператора можешь выбрать отель. Но надо посидеть, пальцы напрячь, времени потратить немного на чтение отзывов, анализ цент и всё прочее. Проще, чтобы за тебя это сотрудник/сотрудница турфирмы сделал(а), так ведь? Ну и потом послушав красивый рассказ, посмотрев фотки классные, подписать договор, не глядя и не читая. Так что плохой сервис исключительно для лохов ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Гость 325461
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Гость326817
а я на Гаваи езжу а не в ваш сраный Египет. Египет - это для российского быдла.
тебе надо мстить в виртуале, за то что тебя русские растянули в реале :) какие гаваи каклуш:)
Гость 325461
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Гость326817
а я на Гаваи езжу а не в ваш сраный Египет. Египет - это для российского быдла.
ты решил удивит домохозяек утра , рассказав им про свой влажный сон в котором ты потёрся об ляшку матрасных яшек-педарашек и уехал на гаваи ? ))) дак ты со мной тут сутки на пролёт беседуешь , трольчёнок ты хохловский , какие тебе гаваи :)
Гость326817
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Гость 335178
о это ты точно про вас сейчас написал, вас все обижают, и как раз сейчас плохой сервис за 3 дорога вам впаривают , и ваши папики за вас боятся вступится , им надо от сандалей убегать.
и вообще на египет много жалоб , известных факт
а я на Гаваи езжу а не в ваш сраный Египет. Египет - это для российского быдла.
Гость 335178
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Гость325918
Египет имеет отличный сервис. Но не для россиян, им можно впарить за дорого и плохой сервис, они беззащитны и никому не нужны
о это ты точно про вас сейчас написал, вас все обижают, и как раз сейчас плохой сервис за 3 дорога вам впаривают , и ваши папики за вас боятся вступится , им надо от сандалей убегать.
и вообще на египет много жалоб , известных факт
Гость325918
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Гость 356201
Египет имеет плохой сервис, но для какло тролля это единственная радость в жизни :)
Египет имеет отличный сервис. Но не для россиян, им можно впарить за дорого и плохой сервис, они беззащитны и никому не нужны
Гость326857
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Вот это отдых! Вот это веселье! Полететь в Египет, обожраться какой-то дряни, поблевать и посрать, разьве не истенное удовольствие! В России все друзья в восторге, завидуют! А ещё если ковид импортный прихватить, так это вообще наслаждение величайшее! Во это отдых!
Гость 356201
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Гость326817
Перепороли дешевого пойла. ну не в крым же ехать с другой то стороны.
Египет имеет плохой сервис, но для какло тролля это единственная радость в жизни :)
Гость326817
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Перепороли дешевого пойла. ну не в крым же ехать с другой то стороны.
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