Отель в Хургаде закрыли на неопределенный срок после отравления 40 россиян

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Отель AMC Royal в Хургаде, в котором отравились 40 россиян, решили закрыть. Он сможет вернуться к работе и вновь принимать гостей только после того, как будут устранены все нарушения.
Произошедшее в министерстве туризма назвали "человеческой ошибкой". Сейчас в AMC Royal остались только те постояльцы, которые заехали до инцидента с отравлением. В отеле проводится проверка комиссией минтуризма и минздрава.
"Отель будет закрыт, пока не будет удовлетворять всем условиям и критериям, точного срока нет",
– отметил представитель туристического ведомства Египта.
Напомним, что среди отравившихся есть и дети. Россиянам стало плохо после обеда. В итоге туристов решили госпитализировать.
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