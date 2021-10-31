Отель в Хургаде закрыли на неопределенный срок после отравления 40 россиян

Новых постояльцев принимать в гостинице временно не будут

Отель AMC Royal в Хургаде, в котором отравились 40 россиян, решили закрыть. Он сможет вернуться к работе и вновь принимать гостей только после того, как будут устранены все нарушения. 

Произошедшее в министерстве туризма назвали "человеческой ошибкой". Сейчас в AMC Royal остались только те постояльцы, которые заехали до инцидента с отравлением. В отеле проводится проверка комиссией минтуризма и минздрава. 

"Отель будет закрыт, пока не будет удовлетворять всем условиям и критериям, точного срока нет",

– отметил представитель туристического ведомства Египта. 

Напомним, что среди отравившихся есть и дети. Россиянам стало плохо после обеда. В итоге туристов решили госпитализировать. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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