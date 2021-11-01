Мужчина с автоматом удерживал девушек в квартире

Полиция освободила двух девушек, которых в квартире дома в подмосковном поселке Нахабино насильно удерживал мужчина с оружием.

Как рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Московской области, дверь правоохранителям смогла открыть одна из заложниц. Помимо двух автоматов, которыми злоумышленник угрожал потерпевшим, в квартире были найдены еще два пневматических пистолета, два охолощенных пистолета Макарова и три страйкбольные светошумовые гранаты, сообщает "Радио 1".

Мужчину задержали. Им оказался приезжий из Пензенской области 1989 года рождения. Мотивы преступления устанавливаются.

Ранее в лесу около подмосковной Дубны обнаружили мужчину, который застрелил человека и пытался скрыться от правосудия.