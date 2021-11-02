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Около военного госпиталя в столичном районе Шари-Нау прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают афганские СМИ. Очевидцы с места происшествия также рассказываю о стрельбе недалеко от места взрыва.
По данным РИА Новости, рядом с эпицентром взрыва находится дом министра обороны Афганистана Бисмиллы Хан Мохаммади. О состоянии чиновника и членов его семьи на данной момент ничего не известно. Информация о пострадавших пока не поступала.
Местные СМИ полагают, что взрыв в Кабуле произошел из-за действий террориста-смертника. После государственного переворота ситуация в исламской республике продолжает оставаться нестабильной.
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