Причины трагедии неизвестны

Во вторник, 2 ноября, в столице Южного Судана, Джубе, произошло крушение грузового самолета. Об этом сообщает Star tribune.

В результате трагедии скончались пять человек. Среди них – двое граждан России.

Воздушное судно принадлежало авиаперевозчику Optimum Aviation. По имеющейся версии, самолет разбился спустя несколько минут после взлета из Международного аэропорта Джубы.

Рейс следовал в Мабан, который находится на севере Южного Судана. Причины трагедии неизвестны.