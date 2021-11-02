При крушении грузового самолета в Южном Судане погибли россияне

Причины трагедии неизвестны

Во вторник, 2 ноября, в столице Южного Судана, Джубе, произошло крушение грузового самолета. Об этом сообщает Star tribune.

В результате трагедии скончались пять человек. Среди них – двое граждан России.

Воздушное судно принадлежало авиаперевозчику Optimum Aviation. По имеющейся версии, самолет разбился спустя несколько минут после взлета из Международного аэропорта Джубы.

Рейс следовал в Мабан, который находится на севере Южного Судана. Причины трагедии неизвестны. 

Источник: Star tribune ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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