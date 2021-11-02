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Во вторник, 2 ноября, в столице Южного Судана, Джубе, произошло крушение грузового самолета. Об этом сообщает Star tribune.
В результате трагедии скончались пять человек. Среди них – двое граждан России.
Воздушное судно принадлежало авиаперевозчику Optimum Aviation. По имеющейся версии, самолет разбился спустя несколько минут после взлета из Международного аэропорта Джубы.
Рейс следовал в Мабан, который находится на севере Южного Судана. Причины трагедии неизвестны.
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