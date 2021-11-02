Злоумышленник уже сознался в содеянном

Правоохранительные органы задержали у Красногорска мужчину, который пытался вывезти труп своего знакомого в тележке. Об этом сообщили в главке подмосковного СК.

Как отмечает источник, задержанный вместе со своим другом распивал спиртное, после чего между ними возник конфликт. Злоумышленник забил молотком своего собутыльника, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Убийца пытался скрыть следы своего деяния и вывез труп в строительной тележке, однако его задержали. Злоумышленник уже признался в содеянном.