Полиция задержала в Подмосковье пытавшегося вывезти труп в тележке убийцу

Злоумышленник уже сознался в содеянном

Правоохранительные органы задержали у Красногорска мужчину, который пытался вывезти труп своего знакомого в тележке. Об этом сообщили в главке подмосковного СК.

Как отмечает источник, задержанный вместе со своим другом распивал спиртное, после чего между ними возник конфликт. Злоумышленник забил молотком своего собутыльника, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Убийца пытался скрыть следы своего деяния и вывез труп в строительной тележке, однако его задержали. Злоумышленник уже признался в содеянном.

Источник: ГУ СКР по Московской области ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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