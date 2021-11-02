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Правоохранительные органы задержали у Красногорска мужчину, который пытался вывезти труп своего знакомого в тележке. Об этом сообщили в главке подмосковного СК.
Как отмечает источник, задержанный вместе со своим другом распивал спиртное, после чего между ними возник конфликт. Злоумышленник забил молотком своего собутыльника, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Убийца пытался скрыть следы своего деяния и вывез труп в строительной тележке, однако его задержали. Злоумышленник уже признался в содеянном.
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