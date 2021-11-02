Жительница Подольска заколола своего сожителя во время пьянки

Мужчина скончался на месте

Жительница подмосковного Подольска подозревается в убийстве своего сожителя, с которым поссорилась во время распития спиртного. Об этом сообщили в главке регионального СК.

Как отмечает источник, 28-летняя женщина распивала алкоголь со своим тридцатилетним сожителем и приятелями. Во время посиделок пара рассорилась, и женщина набросилась на возлюбленного с ножом, ударив мужчину в глаз холодным оружием. Тот скончался на месте.

В настоящее время, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", правоохранительные органы решают вопрос об аресте подозреваемой.

Источник: ГУ СКР по Московской области ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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