Мужчина скончался на месте

Жительница подмосковного Подольска подозревается в убийстве своего сожителя, с которым поссорилась во время распития спиртного. Об этом сообщили в главке регионального СК.

Как отмечает источник, 28-летняя женщина распивала алкоголь со своим тридцатилетним сожителем и приятелями. Во время посиделок пара рассорилась, и женщина набросилась на возлюбленного с ножом, ударив мужчину в глаз холодным оружием. Тот скончался на месте.

В настоящее время, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", правоохранительные органы решают вопрос об аресте подозреваемой.