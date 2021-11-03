Есть погибшие: самолет Ан-12 упал в Иркутской области

Есть погибшие: самолет Ан-12 упал в Иркутской области
Кадр youtube.com
Обстоятельства произошедшего выясняются

Грузовой лайнер Ан-12 упал в Иркутской области. На борту предположительно находились восемь человек. 

Изначально сообщалось, что самолет пропал с радаров, передавал телеканал РЕН ТВ.

По имеющимся данным, рейс следовал из Якутска в Иркутск. В какой-то момент воздушное судно перестало отслеживаться.

Как пишет телеграм-канал Mash, Ан-12 упал в районе села Пивовариха. После падения самолет загорелся. На место происшествия прибыли спасатели. 

Выяснилось, что грузовой лайнер рухнул при заходе на посадку, передает тот же источник. Трагедия унесла жизни двоих человек. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Информацию о падении подтверждает МЧС, передает РИА "Новости". 

В сентябре этого года появилась информация о крушении Ан-26. Самолет тоже сначала пропал с радаров. Позже его обломки нашли в Хабаровском крае. 

Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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