На борту самолета никто не выжил

Сегодня, 3 ноября, в Иркутской области упал Ан-12. На борту находились семь человек, все они погибли. Об этом сообщил источник "Интерфакса".

Самолет при падении, как уже сообщалось ранее, загорелся. Люди оказались в огненной ловушке. Тела пяти человек уже нашли, еще останки двоих ищут спасатели.

Как уточняет телеканал "360", трагедия произошла около села Пивовариха. Как пишет "СвободнаяПресса", на борту были граждане РФ, Незалежной и РБ.