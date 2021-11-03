Стало известно точное число погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

На борту самолета никто не выжил

Сегодня, 3 ноября, в Иркутской области упал Ан-12. На борту находились семь человек, все они погибли. Об этом сообщил источник "Интерфакса".

Самолет при падении, как уже сообщалось ранее, загорелся. Люди оказались в огненной ловушке. Тела пяти человек уже нашли, еще останки двоих ищут спасатели. 

Как уточняет телеканал "360", трагедия произошла около села Пивовариха. Как пишет "СвободнаяПресса", на борту были граждане РФ, Незалежной и РБ. 

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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