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Сегодня, 3 ноября, в Иркутской области упал Ан-12. На борту находились семь человек, все они погибли. Об этом сообщил источник "Интерфакса".
Самолет при падении, как уже сообщалось ранее, загорелся. Люди оказались в огненной ловушке. Тела пяти человек уже нашли, еще останки двоих ищут спасатели.
Как уточняет телеканал "360", трагедия произошла около села Пивовариха. Как пишет "СвободнаяПресса", на борту были граждане РФ, Незалежной и РБ.
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