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Пожар, вспыхнувший в хозяйственной постройке, унес жизнь одного человека. Инцидент произошел на Домодедовском шоссе в подмосковном городе Подольск.
Возгорание произошло во вторник, 2 ноября, в 23:42. Пожар был потушен в районе 1:13 3 ноября, передает РИАМО.
В результате происшествия погиб мужчина. Его личность устанавливается. По данному факту ведется расследование.
На месте работали 18 пожарных и четыре единицы техники, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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