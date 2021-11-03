По данному факту ведется расследование

Пожар, вспыхнувший в хозяйственной постройке, унес жизнь одного человека. Инцидент произошел на Домодедовском шоссе в подмосковном городе Подольск.

Возгорание произошло во вторник, 2 ноября, в 23:42. Пожар был потушен в районе 1:13 3 ноября, передает РИАМО.

В результате происшествия погиб мужчина. Его личность устанавливается. По данному факту ведется расследование.

На месте работали 18 пожарных и четыре единицы техники, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".