Мужчина лежал перед зданием посольства

СМИ сообщают об убийстве секретаря российского посольства в Берлине.

Тело мужчины обнаружили на тротуаре, прямо перед зданием дипмиссии. Имя скончавшегося дипломата неизвестно, сообщается лишь, что ему было 35 лет. Обстоятельства убийства пока неизвестны.

Как пишет издание Spiegel, тело дипломата обнаружили полицейские. В материале уточняется, что это случилось еще 19 октября. Однако известно о трагическом инциденте стало только сейчас. По предварительной информации, дипломат выпал из окна верхнего этажа посольства. В статье немецкого издания утверждается, что погибший мужчина – переодетый сотрудник ФСБ России.

Российский МИД пока не давал комментариев по этому поводу. Официально данные не подтверждены.