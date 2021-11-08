Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
819 новости
В подмосковном городе Одинцово у магазина обрушились часть крыши и вывеска. Инцидент произошел на Верхне-Пролетарской улице.
Данная новость появилась на инстаграм-странице "Типичное Одинцово".
Под обломками едва не оказался местный житель. Он вышел из магазина за пару секунд до обрушения. К счастью, никто не пострадал, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Пользователей Сети шокировал этот инцидент. Один из комментаторов пошутил, что теперь за продуктами придется ходить не только в защитной маске, но и в специальной каске.
Подход ЕС и США "делайте, что мы говорим" не работает
Европа демонстративно не замечает "хамского поведения" киевских властей