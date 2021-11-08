В Подмосковье рухнувшая крыша магазина едва не придавила мужчину

Об инциденте рассказали в соцсетях

В подмосковном городе Одинцово у магазина обрушились часть крыши и вывеска. Инцидент произошел на Верхне-Пролетарской улице.

Данная новость появилась на инстаграм-странице "Типичное Одинцово".

Под обломками едва не оказался местный житель. Он вышел из магазина за пару секунд до обрушения. К счастью, никто не пострадал, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Пользователей Сети шокировал этот инцидент. Один из комментаторов пошутил, что теперь за продуктами придется ходить не только в защитной маске, но и в специальной каске. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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