Об инциденте рассказали в соцсетях

В подмосковном городе Одинцово у магазина обрушились часть крыши и вывеска. Инцидент произошел на Верхне-Пролетарской улице.

Данная новость появилась на инстаграм-странице "Типичное Одинцово".

Под обломками едва не оказался местный житель. Он вышел из магазина за пару секунд до обрушения. К счастью, никто не пострадал, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Пользователей Сети шокировал этот инцидент. Один из комментаторов пошутил, что теперь за продуктами придется ходить не только в защитной маске, но и в специальной каске.