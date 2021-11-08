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В подмосковной деревне Раздоры задержали 26-летнюю девушку, которая пыталась сбыть наркотики.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у злоумышленницы 42 свертка с порошком, общая масса которого составила более двухсот граммов, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Экспертиза показала, что девушка пыталась сбыть мефедрон.
В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело. Ее взяли под стражу.
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