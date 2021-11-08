В отношении злоумышленницы возбудили головное дело

В подмосковной деревне Раздоры задержали 26-летнюю девушку, которая пыталась сбыть наркотики.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у злоумышленницы 42 свертка с порошком, общая масса которого составила более двухсот граммов, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Экспертиза показала, что девушка пыталась сбыть мефедрон.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело. Ее взяли под стражу.