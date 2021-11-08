В Подмосковье задержали пытавшуюся сбыть наркотики женщину

В отношении злоумышленницы возбудили головное дело

В подмосковной деревне Раздоры задержали 26-летнюю девушку, которая пыталась сбыть наркотики. 

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у злоумышленницы 42 свертка с порошком, общая масса которого составила более двухсот граммов, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Экспертиза показала, что девушка пыталась сбыть мефедрон. 

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело. Ее взяли под стражу. 

Источник: ГУ МВД России по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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