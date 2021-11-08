К счастью, никто не пострадал

В школе, расположенной в подмосковном городе Куровское, произошло возгорание. На место прибыли пожарные расчеты.

Тревожная новость появилась на странице "Куровское" в "Инстаграм". Видно, как у здания учебного заведения скапливаются пожарные.

Учеников школы быстро эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.

По словам очевидца, на первом этаже школы загорелись станки. Однако сотрудники учебного заведения опровергли данную информацию. Они отметили, что причина пожара устанавливается.

Работники школы добавили, что помещения будут вымыты и проветрены перед возвращением учеников, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".