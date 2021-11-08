На границе складывается критическая ситуация

Миграционный кризис между Белоруссией и Польшей достиг пиковой точки – тысячная толпа беженцев ринулась в сторону Варшавы с надеждой прорваться через колючее ограждение и запросить политического убежища в Европе. Появились первые кадры с мест событий. Их опубликовало польское МВД.

🔴 PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

"Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация была под контролем", – указывается в сообщении.

Видео со стороны Белоруссии публикует телеграм-канал БЕЛТЫ.

На время обострения ситуации польская сторона мобилизовала армию, полицейских, а также антитеррористические подразделения страны. Литва выразила готовность перебросить к польско-литовской границе собственные войска для дополнительного контроля толпы мигрантов.