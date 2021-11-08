Польские пограничники отбили прорыв мигрантов через стену - видео

На границе складывается критическая ситуация

Миграционный кризис между Белоруссией и Польшей достиг пиковой точки – тысячная толпа беженцев ринулась в сторону Варшавы с надеждой прорваться через колючее ограждение и запросить политического убежища в Европе. Появились первые кадры с мест событий. Их опубликовало польское МВД. 

"Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация была под контролем", – указывается в сообщении. 

Видео со стороны Белоруссии публикует телеграм-канал БЕЛТЫ. 

На время обострения ситуации польская сторона мобилизовала армию, полицейских, а также антитеррористические подразделения страны. Литва выразила готовность перебросить к польско-литовской границе собственные войска для дополнительного контроля толпы мигрантов. 

Источник: МВД Польши ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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