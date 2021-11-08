Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Миграционный кризис между Белоруссией и Польшей достиг пиковой точки – тысячная толпа беженцев ринулась в сторону Варшавы с надеждой прорваться через колючее ограждение и запросить политического убежища в Европе. Появились первые кадры с мест событий. Их опубликовало польское МВД.
🔴 PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021
"Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация была под контролем", – указывается в сообщении.
Видео со стороны Белоруссии публикует телеграм-канал БЕЛТЫ.
На время обострения ситуации польская сторона мобилизовала армию, полицейских, а также антитеррористические подразделения страны. Литва выразила готовность перебросить к польско-литовской границе собственные войска для дополнительного контроля толпы мигрантов.
Международная политика может стать темой ближайшей встречи Путина и Байдена