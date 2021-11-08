В госпогранкомитете прокомментировали ситуацию

Стрельба произошла в районе польско-белорусской границы. Как указал официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский, комментируя произошедшее для журналистов, выстрелы слышатся со стороны Польши.

Ранее в белорусских медиа появилась информация о выстрелах – местные журналисты распространили в социальных сетях кадры, выложенные, предположительно, мигрантами. Авторы также утверждают, что выстрелы в воздух сделала "белорусская полиция".

По информации РИА "Новости", днем ранее стало известно о попытке выходцев из Ближнего Востока пересечь государственную границу Польши и Литвы. В Госпогранкомитете Белоруссии указали, что ситуация с нелегалами остается крайне напряженной. Мигранты находятся в непосредственной близости от польских заграждений на пограничной линии – они многократно пытались донести правоохранительным органам восточноевропейского государства, что покинули свои родные страны из-за угроз жизням, с которыми столкнулись дома. Погранкомитет сообщил, что в ответ польские пограничники распыляли слезоточивый газ, некоторые беженцы позднее начали разрушать заграждения.

Напомним, сегодня, 8 ноября, польские власти повысили боевую готовность в стране из-за миграционного кризиса. Личному составу приказали проверить обмундирование со средствами связи, а также довести ситуацию до родственников и работодателей. Напротив мигрантов, нагруженных баулами, вдоль границы выстроились вооруженные польские военнослужащие.