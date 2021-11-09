Коммуникация продержалась всего несколько часов после отъезда ремонтной бригады

Любопытное происшествие случилось в подмосковных Мытищах. Там произошел прорыв трубы водоснабжения, которую буквально за несколько часов до инцидента отремонтировали.



Не повезло жителям дома номер 80к6 на Новомытищинском проспекте. Им дважды пришлось быть очевидцами аварии. Предыдущая дыра в трубе появилась накануне, 8 ноября. Сегодня ее залатали, однако через несколько часов коммуникацию прорвало в нескольких метрах от места ремонтных работ.

В некоторых ближайших домах снова отключили холодную воду, рабочие стараются максимально быстро разобраться с этой проблемой, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в одной из школ Московской области произошел пожар.