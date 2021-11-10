В аналогичной деятельности подозревают еще и шведа с литовцем

Польские пограничники задержали на границе с Белоруссией трех человек, которых подозревают в пособничестве в нелегальной миграции из Белоруссии беженцев из Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ведомства.

Среди них россиянин, литовец и швед. Пока дальнейшая судьба задержанных граждан неизвестна.

Ранее десятки мигрантов смогли прорваться через забор на польско-белорусской границе. Однако, как заверили пограничники Польши, всех удалось задержать.