Россиянина задержали на польской границе за "пособничество в нелегальной миграции" из Белоруссии

В аналогичной деятельности подозревают еще и шведа с литовцем

Польские пограничники задержали на границе с Белоруссией трех человек, которых подозревают в пособничестве в нелегальной миграции из Белоруссии беженцев из Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ведомства. 

Среди них россиянин, литовец и швед. Пока дальнейшая судьба задержанных граждан неизвестна. 

Ранее десятки мигрантов смогли прорваться через забор на польско-белорусской границе. Однако, как заверили пограничники Польши, всех удалось задержать. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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