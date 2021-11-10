Артистка получила серьезные травмы

Популярная актриса Елена Сафонова, известная по роли в кинокартине "Зимняя вишня", попала в крупное дорожное происшествие в центре столицы. Об этом стало известно сегодня, 10 ноября.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел на проспекте Мира, где столкнулись три легковых автомобиля. 65-летняя знаменитость сильно пострадала. Как пишет телеграм-канал "112", Сафонову госпитализировали с переломами бедер и надколенника.

По информации источника, артистка находилась за рулем одного из автомобилей. В больницу попал еще один человек.

На месте происшествия работают экстренные службы.