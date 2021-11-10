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Популярная актриса Елена Сафонова, известная по роли в кинокартине "Зимняя вишня", попала в крупное дорожное происшествие в центре столицы. Об этом стало известно сегодня, 10 ноября.
Согласно приведенным данным, инцидент произошел на проспекте Мира, где столкнулись три легковых автомобиля. 65-летняя знаменитость сильно пострадала. Как пишет телеграм-канал "112", Сафонову госпитализировали с переломами бедер и надколенника.
По информации источника, артистка находилась за рулем одного из автомобилей. В больницу попал еще один человек.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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