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Правоохранительные органы задержали в Дмитровском городском округе подозреваемого в попытке кражи двух тонн картофеля. Об этом сообщил главк регионального МВД по Московской области.
Согласно приведенным данным, пострадавший обратился в дежурную часть с заявлением о краже, где указывается о хищении 45 мешков картофеля суммой, превышающей 56 тыс. рублей. Позднее полиция задержала местного жителя, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Известно, что злоумышленник погрузил мешки в грузовую машину, попытавшись скрыться, однако не смог реализовать задуманное. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ.
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