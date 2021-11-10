Возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы задержали в Дмитровском городском округе подозреваемого в попытке кражи двух тонн картофеля. Об этом сообщил главк регионального МВД по Московской области.

Согласно приведенным данным, пострадавший обратился в дежурную часть с заявлением о краже, где указывается о хищении 45 мешков картофеля суммой, превышающей 56 тыс. рублей. Позднее полиция задержала местного жителя, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Известно, что злоумышленник погрузил мешки в грузовую машину, попытавшись скрыться, однако не смог реализовать задуманное. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ.