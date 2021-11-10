Двое малышей оказались не нужны безответственной родительнице

Скандальное происшествие случилось в подмосковном Орехово-Зуево. На дороге по пути в город голосовала женщина вместе с двумя детьми. Добросердечный дальнобойщик согласился подкинуть родительницу с наследниками до Орехово-Зуево. Там мужчина отлучился из кабины, а когда вернулся, увидел, что матери и след простыл.



А вот детки – мальчик трех лет и восьмилетняя девочка сидели в машине. Почему россиянка решила оставить родных детей на поруки первому встречному, пока не известно.

Сердобольный водитель обратил внимание, что дети выглядят плохо, а маленькая девочка и вовсе сильно кашляет. В итоге он отвез малышей полицейским. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", правоохранители уже приступили к розыску матери-кукушки.

К слову, недавно в Подмосковье спасли забравшегося в моторный отсек машины котенка. Зверьку уже нашли новый дом.