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Скандальное происшествие случилось в подмосковном Орехово-Зуево. На дороге по пути в город
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женщина вместе с двумя детьми. Добросердечный дальнобойщик согласился подкинуть родительницу с наследниками до Орехово-Зуево. Там мужчина отлучился из кабины, а когда вернулся, увидел, что матери и след простыл.
А вот детки – мальчик трех лет и восьмилетняя девочка сидели в машине. Почему россиянка решила оставить родных детей на поруки первому встречному, пока не известно.
Сердобольный водитель обратил внимание, что дети выглядят плохо, а маленькая девочка и вовсе сильно кашляет. В итоге он отвез малышей полицейским. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", правоохранители уже приступили к розыску матери-кукушки.
К слову, недавно в Подмосковье спасли забравшегося в моторный отсек машины котенка. Зверьку уже нашли новый дом.
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