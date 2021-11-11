Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
819 новости
На Дмитровском шоссе в сторону Москвы столкнулись 16 автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Массовое ДТП спровоцировал сильный гололед. Неизвестно, получил ли кто-то из участников аварии серьезные травмы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает телеканал "360".
Ранее синоптики предупреждали, что в начале недели пойдет мокрый снег. Также ожидалось похолодание, которое и стало причиной образования наледи на дорогах.
Немецкие СМИ нагнетают обстановку вокруг сертификации газопровода на фоне формирования нового правительства ФРГ
Глава РФ не хочет превратиться в "сообщника" бацьки в случае, если проблема с беженцами не разрешится