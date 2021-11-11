Информация о пострадавших уточняется

На Дмитровском шоссе в сторону Москвы столкнулись 16 автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Массовое ДТП спровоцировал сильный гололед. Неизвестно, получил ли кто-то из участников аварии серьезные травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает телеканал "360".

Ранее синоптики предупреждали, что в начале недели пойдет мокрый снег. Также ожидалось похолодание, которое и стало причиной образования наледи на дорогах.