В Подмосковье школьник лишился пальца во время выполнения домашнего задания

По скандальному инциденту начали проверку

Печальное событие произошло в подмосковном Щелково. Там ученик одной из местных школ лишился пальца во время выполнения домашнего упражнения.

Одиннадцатилетний мальчик должен был выпилить дома фигурку из фанеры. Парень решил, что циркулярная пила поможет ему быстрее разделаться с заданием, однако не подумал о технике безопасности. В итоге ребенок отрезал себе палец. К счастью, медицинским сотрудникам удалось пришить его на место.

По факту произошедшего уже проводится проверка, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно стало известно, что детскому садику в Пушкино грозит проверка после истории со сбежавшим малышом.

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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tehnik74
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Я технику безопастности знаю, клянусь всеми своими 4мя пальцами.
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