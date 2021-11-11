С чего начался скандал вокруг брата Нурмагомедова: названа возможная причина

С чего начался скандал вокруг брата Нурмагомедова: названа возможная причина
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
По всей видимости, молодой человек большой любитель быстрой езды

Сегодня, 11 ноября, стало известно о скандальном происшествии в семье знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Стражам порядка попался его двоюродный брат Усман. По некоторым данным, изначально правоохранители обратили внимание на молодого человека из-за того, что он несся по дороге с огромной скоростью.

Также в интернет-пространстве распространяется информация о том, что Усман Нурмагомедов наехал на сотрудника полиции. Точных сведений по поводу резонансного инцидента пока нет, однако происшествие грозит обернуться грандиозным скандалом.

Например, авторам телеграм-канала Baza удалось раздобыть фотографию с камеры регистратора скорости. Журналисты уверяют, что на снимке машина Нурмагомедова. Если это правда, парень оказался большим почитателем космических скоростей. Предположительно его машина двигалась со скоростью целых 207 километров в час.

Сообщается, что именно поэтому его автомобиль могли остановить на КПП в Махачкале. Как добавляет "Радио 1", на этом КПП машина сбила стража порядка. По имеющейся информации, неприятный инцидент в семействе звездного бойца произошел в момент, когда Усман вместе с приятелем ехали в аэропорт Махачкалы. Оттуда они должны были вылететь в Москву, что и сделали, несмотря на страшную аварию. Впрочем, как только мужчины оказались в Шереметьево, их тут же задержали.

Вероятно, это неприятное событие бросит тень на знаменитого бойца Хабиба Нурмагомедова. Стоит отметить, что спортсмен пользуется большой популярностью среди соотечественников. Недавно его даже включили в список самых привлекательных мужчин.

Источник: Телеграм-канал • Требует проверки
Ольга ФЕДОРОВА

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