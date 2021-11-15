Основателя группы "Ногу свело!" обстреляли из пистолета в Москве

Основателя группы "Ногу свело!" обстреляли из пистолета в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сейчас музыкант находится в больнице

Бывшего барабанщика группы "Ногу свело!" Антона Якомульского обстреляли из газового пистолета в центре Москвы. 

Музыкант вместе с женой просто прогуливались по улице. Время было позднее. После неизвестный подошел к супругам. В результате конфликта злоумышленник достал оружие и встретил Якомульскому прямо в лицо. 

Сам основатель рок-группы рассказал журналистам, что мужчина "наехал" на его спутницу. Якомульский за жену заступился. 

"Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл", 

– написал музыкант в своем "Инстаграме". 

Он также уточнил, что дело было в "Тоннах". Можно предположить, что речь идет о московском музыкальном клубе "16 тонн". Жена Якомульского утончила, что инцидент произошел на входе в заведение. 

Сейчас артист и его супруга находятся в больнице. У них были диагностированы химические ожоги глаз. Пара уж написала заявление в полицию. Сейчас правоохранители ищут стрелка, проводится проверка. 

Ранее актера Дмитрия Ломакина избили в центре Москвы. Двое мужчин подошли к звезде "Шерлока в России", в результате завязалась драка. 

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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