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Останкинскую телебашню начали проверять из-за предполагаемой угрозы взрыва. На место прибыли полицейские и сотрудники МЧС.
150 человек уже вывели из здания телецентра. Об этом сообщает телеканал "360".
По некоторым данным, причина кроется в сообщении неизвестного о минировании. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
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