На месте работают стражи правопорядка

Останкинскую телебашню начали проверять из-за предполагаемой угрозы взрыва. На место прибыли полицейские и сотрудники МЧС.

150 человек уже вывели из здания телецентра. Об этом сообщает телеканал "360".

По некоторым данным, причина кроется в сообщении неизвестного о минировании. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.