Угроза взрыва: в Останкино началась эвакуация сотрудников

На месте работают стражи правопорядка

Останкинскую телебашню начали проверять из-за предполагаемой угрозы взрыва. На место прибыли полицейские и сотрудники МЧС. 

150 человек уже вывели из здания телецентра. Об этом сообщает телеканал "360".

По некоторым данным, причина кроется в сообщении неизвестного о минировании. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. 

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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