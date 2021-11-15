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Правоохранительные органы обнаружили на территории частного дома в подмосковном Раменском арсенал с оружием. Об этом стало известно сегодня, 15 ноября.
Как отмечает источник, сотрудники главка СК вместе с ФСБ и коллегами из Пjдмосковья успешно провели операцию. Оружие обнаружили в бане и гараже, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В МВД уточнили, что обнаружено несколько предметов, которые имеют конструктивное соотвествие огнестрельному оружию, вrлючая два пистолета ТТ с пистолетом-пулеметом Шпагина. Изъято свыше 400 патронов.
Возбуждены уголовные дела по 223 и 223 УК.
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