Возбуждено два уголовных дела

Правоохранительные органы обнаружили на территории частного дома в подмосковном Раменском арсенал с оружием. Об этом стало известно сегодня, 15 ноября.

Как отмечает источник, сотрудники главка СК вместе с ФСБ и коллегами из Пjдмосковья успешно провели операцию. Оружие обнаружили в бане и гараже, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В МВД уточнили, что обнаружено несколько предметов, которые имеют конструктивное соотвествие огнестрельному оружию, вrлючая два пистолета ТТ с пистолетом-пулеметом Шпагина. Изъято свыше 400 патронов.

Возбуждены уголовные дела по 223 и 223 УК.

