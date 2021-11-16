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В Химках сотрудники правоохранительных органов задержали работника автосервиса, который угнал иномарку клиентки.
Женщина привезла машину в сервис на плановый техосмотр, но спустя время один за другим ей начали приходить штрафы за превышение скорости, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Выяснилось, что на машине ездил сотрудник сервиса. Он сказал, что брал авто, чтобы съездить по личным делам.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
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