Сотрудник автосервиса угнал машину клиентки в Подмосковье

Девушка заподозрила неладное, когда ей пришло множество штрафов за превышение скорости

В Химках сотрудники правоохранительных органов задержали работника автосервиса, который угнал иномарку клиентки. 

Женщина привезла машину в сервис на плановый техосмотр, но спустя время один за другим ей начали приходить штрафы за превышение скорости, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Выяснилось, что на машине ездил сотрудник сервиса. Он сказал, что брал авто, чтобы съездить по личным делам. 

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. 

Источник: ГУ МВД РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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