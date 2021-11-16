Девушка заподозрила неладное, когда ей пришло множество штрафов за превышение скорости

В Химках сотрудники правоохранительных органов задержали работника автосервиса, который угнал иномарку клиентки.

Женщина привезла машину в сервис на плановый техосмотр, но спустя время один за другим ей начали приходить штрафы за превышение скорости, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Выяснилось, что на машине ездил сотрудник сервиса. Он сказал, что брал авто, чтобы съездить по личным делам.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.