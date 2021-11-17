Мужчина из Подмосковья скончался после возвращения из Египта

Супруга и дети умершего найдены без сознания

В минувший вторник в экстренные службы поступила информация о том, что в одном из частных домов в Домодедово найден труп мужчины. Жена и двое маленьких детей местного жителя находились в бессознательном состоянии.

На место выехали следователи и криминалисты, передает ГСУ СК России по Московской области.

В какой-то момент один из наследников главы семейства пришел в себя. Ребенок рассказал, что недавно они вернулись из Египта. Именно там у малолетнего началась рвота. Позже и у остальных домочадцев проявились признаки недомогания.

Эксперты осмотрели дом, а также изъяли продукты питания и напитки. Съестное было направлено на экспертизу, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".