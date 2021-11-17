Мужчина из Подмосковья скончался после возвращения из Египта

Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
В минувший вторник в экстренные службы поступила информация о том, что в одном из частных домов в Домодедово найден труп мужчины. Жена и двое маленьких детей местного жителя находились в бессознательном состоянии.
На место выехали следователи и криминалисты, передает ГСУ СК России по Московской области.
В какой-то момент один из наследников главы семейства пришел в себя. Ребенок рассказал, что недавно они вернулись из Египта. Именно там у малолетнего началась рвота. Позже и у остальных домочадцев проявились признаки недомогания.
Эксперты осмотрели дом, а также изъяли продукты питания и напитки. Съестное было направлено на экспертизу, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Критикующие Турцию за закупку С-400 страны сами импортируют из РФ боеприпасы и летательные аппараты
Москва охладила "горячие головы" западных вояк