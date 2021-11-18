Депутат Госдумы Рашкин сознался в убийстве лося

Депутат Госдумы Рашкин сознался в убийстве лося
Валерий Рашкин. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Тушу животного нашли в машине политика

Депутат Государственной Думы РФ, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин признался, что убил лося во время охоты в Саратовской области. Парламентарий записал и выложил на свой ютуб-канал видеоролик, в котором поделился подробностями происшествия.

Напомним, 29 октября ночью автомобиль политика остановили саратовские полицейские. Они обнаружили в багажнике машины тушу крупного животного, как позже было установлено, лося, а также окровавленные ножи и топор. Сам Рашкин заявил, что нашел подстреленного зверя в лесу и решил вместе с товарищем забрать его.

Депутата заподозрили в причастности к незаконной охоте. Было возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура России направила в Госдуму представление о лишении депутата-коммуниста неприкосновенности.

Парламентарий все-таки решился публично признаться в содеянном. Он рассказал, что в октябре поехал в гости к своим друзьям, чтобы порыбачить и при случае поохотиться. 

"В отдалении от домика фермерского хозяйства я, выезжая из какой-то лесной просеки, увидел расположенную посреди леса между ее опушками поляну, покрытую кочками, ну и высокой сухой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил выйти на край этой поляны и посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг", – отметил Рашкин.

Политик подчеркнул, что увидел через бинокль силуэт некого животного, после чего достал треногу из автомобиля, поставил на него карабин и начал всматриваться через прицел.

"Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал", – рассказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что дошел до места падения животного и обнаружил там тело лося, после чего вернулся к машине, убрал треногу и оружие и поехал к убитому зверю.

"В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования, ну, на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте", – признался Рашкин.

Источник: YouTube-канал Валерия Рашкина ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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