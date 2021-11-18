Чиновница уже задержана

Глава Министерства культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская обвиняется в получении взятки в размере 25 млн рублей за оказание "покровительства" в ходе реконструкции сифмеропольского театра кукол. Такое заявление сделали в Следственном комитете для журналистов.

Как отмечает источник, в отношении госслужащей возбуждено уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса. Фигурантке уже предъявлено обвинение, чиновница задержана.

По информации Следственного комитета, три года назад Новосельская получила от ООО "Меандр" взятку суммой 25 млн рублей в качестве оплаты за запрашиваемую услугу. Старое здание театра располагалось в центре города, однако его несколько лет назад снесли. Новосельская сообщала, что на строительство нового объекта планируется расходование средств в размере свыше 1 млрд. В прошлом году с подрядчиком договор растрогли, здание так и не ввели в эксплуатацию.