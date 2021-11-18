Пока о ситуации не узнали волонтеры, травмированное животное замерзало на улице

В подмосковном Солнечногорске произошел вопиющий случай. Некий бессердечный гражданин наехал на собаку и, не оказав ей помощь, скрылся. Ситуация произошла в оживленном месте, однако никто из окружающих так и не пришел на выручку несчастному животному.



Все, на что хватило сердобольности людей – это подстелить животинке коврик и иногда ее подкармливать. Собачке дали имя Молли. В итоге животное целых три дня ждало помощи.

Как только о ситуации узнали волонтеры, они сразу забрали Молли в клинику и сейчас собирают деньги на серьезную операцию – оказалось, что у собачки переломана задняя лапа, рассказывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в подмосковном Одинцово несчастная собака осталась запертой на балконе после смерти хозяина.